Вызывают ли смартфоны рак: большое исследование поставило точку

Долговременное воздействие радиочастотных электромагнитных полей, излучаемых мобильными телефонами, не вызывает развития опухолей мозга, сердца или надпочечников. К такому выводу пришла крупная международная группа ученых. Результаты независимых экспериментов из Южной Кореи и Японии, проводившихся по единому протоколу, были опубликованы в научном журнале Toxicological Sciences.

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Проверка по строгим стандартам

Для чистоты эксперимента южнокорейский Научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций (ETRI) и японские партнеры создали уникальную систему интеграции токсикологических данных. В обеих странах использовались идентичные линии лабораторных животных, одинаковые корма и оборудование. В корейских и японских лабораториях установили разработанные в ETRI реверберационные камеры, которые обеспечили абсолютно равные условия параллельного облучения и компьютерного моделирования.

Эксперимент включал три группы самцов крыс (по 70 особей в каждой): подвергавшиеся облучению, группа ложного облучения и контрольная группа. Животных с раннего внутриутробного периода и на протяжении 104 недель облучали сигналами частотой 900 МГц с модуляцией CDMA. Удельный коэффициент поглощения (SAR) составлял 4 Вт/кг для всего тела, что соответствует предельным значениям, на основе которых устанавливаются международные стандарты безопасности для человека.

Развенчание мифа

Гистопатологическая экспертиза показала, что частота возникновения опухолей во всех группах осталась в пределах естественной нормы. Никаких статистически значимых различий между облучаемыми и необлучаемыми животными в главных целевых органах — мозге, сердце и надпочечниках — обнаружено не было. Более того, в японской части эксперимента облучаемая группа показала даже чуть более высокую выживаемость.

Объективность результатов подтверждена перекрестной проверкой экспертов двух стран и независимым международным аудитом.

«Результаты очень важны, это должно снизить излишнюю тревогу в обществе», — подчеркнул профессор Медицинского колледжа Университета Аджу Ан Ён Хван.

Ученые отмечают, что созданный ими жесткий протокол трансграничных исследований станет эталоном для будущих проверок. Следующим шагом биологов станет изучение долгосрочного влияния на здоровье сложных радиосред, где одновременно сосуществуют сети стандартов 4G и 5G.

Мобильные телефоны не связаны с раком мозга — подтвердила ВОЗ по итогам крупного исследования