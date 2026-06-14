В ФМБА создали первый в мире биоаналог для лечения аутоиммунных заболеваний

Учеными Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработан первый в мире биоаналог для лечения аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщила руководитель ведомства Вероника Скворцова, пишет РИА Новости.

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"У нас в этом году будет зарегистрирован первый в мире биоаналог моноклонального антитела канакинума", - сказала она.

По словам Скворцовой, препарат выйдет на рынок уже в 2026 году. Он предназначен для лечения ювенильного юношеского артрита, псориатического артрита, болезни Стилла. Все это - тяжелые аутоиммунные заболевания, при которых неэффективна традиционная терапия.

В ФМБА подчеркнули, что появление нового российского лекарства снизит зависимость от дорогостоящих импортных препаратов, сделает доступнее лечение для пациентов с редкими и тяжелыми заболеваниями.