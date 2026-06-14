Ученые выяснили шокирующие подробности о работе мозга

Ученые доказали, что развитие мозга возможно в любом возрасте.

"Каждый мозг уникален, как отпечаток пальца, и способен развиваться. Это исследование опровергает мнение о неизбежном снижении ума и показывает, что здоровье мозга можно укреплять в любом возрасте", - сообщил журнал Science Daily со ссылкой на трехлетнее исследование в Центре здоровья мозга Техасского университета в Далласе.

В ходе эксперимента ученые наблюдали за почти 4 тысячами взрослых от 19 до 94 лет. Участники выполняли короткие упражнения по 5-15 минут в день. Положительная динамика была заметна даже у людей старше 80 лет, отмечается в исследовании. Это доказывает, что забота о когнитивном здоровье эффективна даже в преклонном возрасте и начинает приносить пользу задолго до проявления первых признаков заболеваний.

"Слишком долго мы руководствовались устаревшим представлением о том, что нам нужно подождать, пока с нашим мозгом не случится что-то плохое, прежде чем что-то предпринимать для него. Это исследование напоминает нам о том, что наш мозг определяется не возрастом, а возможностями", - цитирует РИА Новости ученых.

Как сообщалось ранее, японские ученые обнаружили, что чтение бумажных книг может приносить дополнительные преимущества для здоровья мозга.