Ученые назвали три нарушения сна, которые ускоряют старение мозга

Большинство людей знают, что плохой сон делает следующий день тяжелее. Гораздо реже кто-то задумывается, что он делает с мозгом на протяжении лет или десятилетий. Новое масштабное исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia, показывает, что нарушения сна наносят мозгу медленный и незаметный ущерб.

Ученые выделили три распространенные типа поведения, связанные с признаками ускоренного старения мозга. В их числе: сон менее семи или более девяти часов в сутки, частая дневная дремота и бессонница. Все три оказались связаны с накоплением специфических повреждений мозга, ассоциированных с риском деменции.

Исследование возглавили специалисты факультета психологии и Колледжа общественного здоровья имени Цукермана Аризонского университета в сотрудничестве с Университетом Южной Калифорнии. Они проанализировали снимки МРТ и ответы опросников более чем 23 тысяч человек среднего и пожилого возраста из крупной биомедицинской базы данных.

Как проводилось исследование

Отслеживаемые повреждения называются поражениями белого вещества. Это крошечные микротравмы, которые накапливаются в мозге с годами. Они не ведут к развитию каких-либо симптомов, но со временем повышают риск деменции, включая болезнь Альцгеймера.

В начале исследования ученые рассматривали пять характеристик: продолжительность сна, дневной сон, бессонницу, непреднамеренное засыпание в дневное время и храп. Участники заполняли анкеты в период с 2006 по 2010 год. Примерно через девять лет тем же людям сделали МРТ мозга и подсчитали объем поражений. Изначально все пять факторов указывали в одном направлении — чем больше их было, тем серьезнее выглядели повреждения. Однако после того, как авторы учли другие факторы нагрузки на мозг, (высокое давление, курение и недостаток физической активности), они пришли к выводу, что храп и внезапное засыпание на ведут к ухудшению когнитивной активности.

Что не так с дневным сном

Фото: Naukatv.ru

Ранее в науке считалось, что короткий дневной сон позитивно сказывается на работе мозга. Так почему же в этом исследовании он показал такой тревожный результат? Ответа на этот вопрос пока еще нет. В опроснике не уточнялось, как долго длились отдельные эпизоды дремоты и в какое время суток они происходили.

Джин Александер, старший автор исследования и профессор кафедры психологии Аризонского университета, открыто признает это ограничение. Будущие работы должны проверить, одинаково ли на мозг влияют короткий послеобеденный отдых и более длительная, почти ежедневная дремота.

Вред короткого сна

Самый выразительный результат связан с недостаточной длительностью сна. У людей, которые спали менее семи часов в сутки, объем поражений белого вещества оказался заметно больше, чем у тех, кто придерживался рекомендованной нормы.

«Наши данные показывают, что слишком короткий сон может приводить к увеличению объема поражений белого вещества по мере старения, — комментирует Александер. — Мы не увидели столь же выраженного влияния у тех, кто сообщал о слишком долгом сне, но это нужно проверить в выборках с бóльшим числом таких участников».

Значение исследования

На главные факторы риска деменции — возраст и генетику — невозможно повлиять. Именно поэтому выводы новой работы выглядят обнадеживающими. Все три характеристики, попавшие в фокус исследования, — короткий сон, частая дремота и бессонница — в принципе поддаются коррекции.