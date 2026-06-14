У лекарств от ожирения нашли новый побочный эффект

Международный коллектив медиков открыл первые свидетельства того, что прием семаглутида, тирзепатида и прочих средств для похудения примерно на 17% повышает частоту развития обмороков и других инцидентов, связанных с необычно низким артериальным давлением. Об этом сообщила пресс-служба американского Северо-Западного университета (NWU).

"Наше открытие не означает, что прием этих лекарств следует прекратить людям с ожирением. При этом врачам необходимо отслеживать подобные эпизоды и уделять особое внимание жалобам пациентов на обмороки и головокружения. Особенную тревогу у нас вызывают те люди, которые самостоятельно принимают эти препараты без постоянного контроля со стороны специалистов", - заявил доцент NWU Майка Элмер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи пришли к такому выводу при анализе данных, которые были собраны при наблюдениях за здоровьем 42 тыс. пациентов, принимавших на протяжении двух лет один из трех популярных препаратов для похудения - семаглутид, лираглутид или тирзепатид. Их лечащие врачи отслеживали то, как часто участники наблюдений жаловались на различные побочные эффекты, связанные с приемом этих средств, в том числе на обмороки и головокружение.

В дополнение к этому, врачи также на протяжении многих лет отслеживали все эти симптомы и до начала приема семаглутида и его аналогов. Этим исследователи воспользовались для оценки того, как употребление данных лекарств, существенным образом снижающих артериальное давление при длительном приеме, влияет на частоту развития обмороков, головокружений и прочих инцидентов, связанных с необычно низким давлением.

Проведенный учеными анализ показал, что уже через полгода после начала приема этих лекарств доля пациентов, недавно переживших обморок или сильное головокружение, выросла на 17%, с 8,7% до 10,2%, что было в особенности характерно для пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше и носителей сахарного диабета второго типа. Данный тренд сохранился и в рамках более продолжительных наблюдений - через год обмороки были зафиксированы среди 13,6% пациентов из контрольной группы и 14,3% пациентов, получавших лекарства.

"Высокая предрасположенность пожилых людей и диабетиков к подобным инцидентам может быть связана с тем, что артерии у первой группы пациентов с возрастом теряют гибкость, тогда как у пациентов с диабетом часто наблюдается дисфункция автономной нервной системы, мешающая им нормально регулировать артериальное давление. Кроме того, мы не исключаем наличия и других механизмов побочного действия этих лекарств на организм, которые нам еще предстоит раскрыть", - подытожил Элмер.

О лекарствах от ожирения

Лираглутид, семаглутид, тирзепатид и похожие на них лекарства представляет собой рукотворные аналоги пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. В прошлом его синтетические аналоги применялись для лечения диабета, однако в последние годы врачи начали активно использовать эти препараты и в качестве эффективного, но очень дорогостоящего средства для снижения веса.