Онколог ответил, могут ли вирусы эффективно лечить рак поджелудочной железы

В США провели экспериментальную терапию рака поджелудочной железы с помощью генетически модифицированного аденовируса, который избирательно поражает и уничтожает опухолевые клетки. В первом клиническом испытании он остановил рост опухолей у трех пациентов. Однако, как рассказал «Газете.Ru» онкохирург, старший научный сотрудник отдела абдоминальной онкологии института хирургии Пироговского Университета, заведующий отделением онкологии ММКЦ «Коммунарка» Камиль Далгатов, – пока аденовирусы нельзя использовать для лечения рака поджелудочной.

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«Представленное исследование пока еще не прошло полноценную публикацию в рецензируемом журнале: неизвестны подробности исследования, его дизайн, стадия, размер и биология опухоли, и множество других данных. Новости о том, что появляется какой-то "революционный" метод лечения онкологии выходят регулярно, в том числе в этом направлении работают отечественные ученые, однако на практике данные методы крайне редко демонстрируют эффективность и, в лучшем случае, становятся дополнением к существующему лечению. На сегодняшний день единственным подходом, дающим шанс на длительную выживаемость при раке поджелудочной железы, остается радикальная операция в сочетании с адъювантной (послеоперационной) химиотерапией», — объяснил специалист.

По его словам, даже неоднократные попытки исследовать положительный эффект неоадъювантной (предоперационной) химиотерапии при лечении рака поджелудочной железы, хоть и вошли в практику некоторых онкологических школ, не принесли достоверного положительного клинического результата.