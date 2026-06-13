Открыт механизм, превращающий нормальные клетки в опухолевые

Ученые из Онкологического центра Питера МакКаллума в Австралии обнаружили механизм, который может определять, превратится ли клетка с опасной мутацией в опухоль или останется безвредной. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

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Долгое время считалось, что появление мутации, связанной с раком, практически автоматически запускает развитие опухоли. Однако новое исследование показало, что одного генетического дефекта может быть недостаточно.

Эксперименты на плодовых мушках показали, что судьба мутировавших клеток зависит от белка Chinmo. Исследователи отключили ген, который поддерживает зрелое состояние нейронов, заставив клетки вернуться к более ранней стадии развития. Несмотря на одинаковые мутации, в одних участках мозга такие клетки образовывали опухоли, а в других погибали или вновь превращались в нормальные нейроны.

Ключевым отличием оказалось присутствие Chinmo. Там, где этот белок был активен, клетки продолжали делиться и формировали опухоли. Когда ученые искусственно включали Chinmo в участках мозга, где опухоли обычно не возникали, раковые образования начинали развиваться. И наоборот, отключение белка останавливало рост опухолей даже при сохранении опасной мутации.

По словам авторов, Chinmo действует как своеобразный «разрешающий фактор». Мутация создает предпосылки для развития рака, но именно этот белок определяет, сможет ли клетка реализовать опухолевый потенциал.

Исследование также показало, что активность Chinmo регулируется гормональными сигналами и меняется в зависимости от стадии развития мозга. Это может объяснять, почему одинаковые мутации вызывают опухоли только в определенных областях нервной системы.

Хотя работа проводилась на плодовых мушках, ученые считают, что аналогичные механизмы могут существовать и у человека. По их мнению, поиск подобных «разрешающих факторов» может позволить не уничтожать уже сформировавшуюся опухоль, а блокировать условия, которые позволяют мутировавшим клеткам стать опасными.