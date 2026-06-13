Ученые назвали скрытую причину старения клеток

Исследователи из Института старения имени Лейбница в Йене (Германия) обнаружили, что возрастное снижение клеточной энергии связано с фосфатидилхолином — липидом клеточных мембран. Как сообщает журнал Science Daily, эксперименты показали, что с возрастом митохондрии теряют эффективность из-за уменьшения гибкости их мембран, что ведет к фрагментации и нарушению работы.

Ведущий автор исследования Мария Ермолаева пояснила, что выработка энергии продолжается, но становится менее устойчивой, а сама энергия перестает распределяться гибко. Клетки теряют метаболическую пластичность — способность быстро адаптироваться к нагрузкам.

Однако ученые доказали возможность обратить этот процесс. Добавление в рацион фосфатидилхолина или его предшественника холина в течение всего двух дней восстанавливало структуру митохондрий до «молодого» состояния. Метод оказался эффективен даже при начале терапии в среднем и пожилом возрасте.

Ранее ученые из Университета Монаша обнаружили, что важную роль в сохранении здоровья и физической активности в пожилом возрасте может играть белок NOX4, содержащийся в скелетных мышцах.