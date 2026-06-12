Ученые выяснили, как отказ от курения влияет на риск развития деменции

Отказ от курения даже в пожилом возрасте может снизить риск развития деменции. К такому выводу пришли исследователи Медицинского факультета Чжэцзянского университета, изучившие данные более 32 тысяч человек. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

Ученые проанализировали сведения о 32 802 жителях США, у которых на момент начала наблюдения не было признаков деменции. Средний возраст участников составлял около 60 лет. Наблюдение велось с 1995 по 2020 год.

Каждые два года участники сообщали, курят ли они, отказались ли от сигарет и как изменилась их масса тела. Специалисты также оценивали состояние памяти и мышления, чтобы выявить возможные признаки деменции.

За время наблюдения деменцию выявили у 5 868 человек. После учета возраста, физической активности, сердечно-сосудистых заболеваний и других факторов выяснилось, что у бросивших курить риск деменции был на 16 процентов ниже, чем у тех, кто продолжал курить.

Исследователи отдельно изучили, как на результат влияет набор веса после отказа от сигарет. Связь со снижением риска деменции сохранялась у тех, кто не набирал вес или прибавлял не более пяти килограммов. У участников, набравших более десяти килограммов, выраженного защитного эффекта ученые не обнаружили.

Авторы работы подчеркивают, что речь идет о статистической связи, а не о прямом доказательстве причины и следствия. Однако результаты показывают, что отказ от курения может быть полезен для мозга даже после 60 лет, особенно если человек контролирует вес после отказа от сигарет.

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