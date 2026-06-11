Как новые технологии будут помогать врачам

Научный сотрудник БФУ имени Канта 26-летняя Елизавета Демишкевич вошла в десятку победителей престижного всероссийского конкурса стипендий имени Жореса Алфёрова. Вместе с коллегами она работает сразу над двумя медицинскими проектами: один поможет оценивать эффективность терапии при ишемической болезни сердца, второй — контролировать концентрацию препарата «Метотрексат» у пациентов с аутоиммунными заболеваниями. На какой стадии находятся разработки и когда они могут дойти до клиник, Елизавета рассказала «Клопс».

— В чём суть проекта в области кардиологии?

— Мы разрабатываем оптический метод оценки эффективности антитромбоцитарной терапии у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца. Это заболевание остаётся одной из главных причин смертности и инвалидности как в России, так и во всём мире. Уникальность подхода — в использовании метода, который для подобных задач практически не применялся. Мы работаем над более быстрым и доступным способом оценки действия препаратов, которые назначаются пациентам для профилактики тромбозов. Эта информация помогает врачу принимать дальнейшие решения по лечению.

— Технология будет использоваться только при ишемической болезни сердца?

— В перспективе метод может быть адаптирован и для других патологий, которые сопровождаются характерными изменениями в организме.

— Насколько точны результаты?

— Сейчас разработанный прототип обеспечивает не менее 70%. Мы ставим задачу довести показатель как минимум до 90%, то есть до уровня существующих рыночных приборов. При этом наш анализ выполняется быстрее, стоит дешевле и требует минимального обслуживания оборудования. Это позволяет экономить ресурсы лабораторий и медицинских организаций.

— Когда могут начаться испытания?

— После того как мы доведём точность, чувствительность и специфичность метода до показателей, сопоставимых с существующими аналогами. Разработка относится к относительно простой категории медицинских изделий и предполагает упрощённую процедуру регистрации, однако этот путь всё равно остаётся достаточно сложным.

«Анализ может стать дешевле в несколько раз»

Ещё один проект — создание сенсора, который используется при подборе дозировки метотрексата. В малых дозах его назначают людям с ревматоидным артритом и псориазом.

— Ваша разработка помогает снизить риск побочных эффектов. На каком она этапе?

— Мы переходим к испытаниям на расширенных выборках пациентов. Параллельно ведётся работа над созданием портативной версии прибора.

— Когда технология может появиться в больницах?

— Точные сроки назвать сложно. Если говорить о первых полноценных тестированиях метода, мы рассчитываем выйти на них не раньше чем через два года. Основная проблема сейчас — набор достаточного количества образцов для исследований. Именно это напрямую влияет на точность будущего прибора и скорость его вывода на рынок.

— Почему контроль концентрации препарата настолько важен?

— Если концентрация метотрексата превышает определённый уровень, могут возникать серьёзные побочные эффекты. Если же она слишком низкая, лечение становится неэффективным и болезнь продолжает прогрессировать.

— Правильно ли я понимаю, что подобные анализы уже существуют?

— Да, сегодня применяется высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-спектрометрией. Это очень точный метод, однако он требует дорогостоящего импортного оборудования стоимостью от 20 до 30 миллионов рублей, регулярного обслуживания и специальных расходных материалов. В итоге анализ обходится пациентам примерно в четыре тысячи рублей. Мы хотим создать более доступную технологию.

— В чём научная новизна разработки?

— Наш метод основан на использовании специального оптического сенсора. На него наносится исследуемый образец, затем спектрометр регистрирует спектр, по которому определяется диапазон концентрации препарата.

— Сколько средств уже удалось привлечь на разработку?

— Наша команда занимается этим направлением уже четвёртый год. Начинали практически с нуля благодаря программам «Студенческий стартап» и «Старт — Взлёт» Фонда содействия инновациям. С 2022 года в проект было вложено около 5,5 миллиона рублей.

— А сколько потребуется для выхода на рынок?

— Любая медицинская разработка требует серьёзных вложений. Речь идёт о миллионах рублей. Но такие инвестиции оправданы. Если технология будет внедрена, она позволит частично заменить дорогостоящие методы анализа, сократить время исследований и сделать их более доступными для пациентов.