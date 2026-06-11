Привычный фрукт оказался полезен для сосудов и кишечника

Регулярное употребление яблок может благоприятно влиять на уровень сахара в крови, состояние сосудов и кишечную микрофлору. К такому выводу пришли ученые, проанализировав результаты 38 клинических исследований. Работа опубликована в журнале Food & Function (F&F).

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Авторы рассмотрели исследования, посвященные как свежим яблокам, так и продуктам на их основе. В краткосрочных экспериментах ученые чаще всего оценивали влияние фруктов на уровень глюкозы после еды и антиоксидантную защиту организма. Более длительные исследования изучали показатели сердечно-сосудистого здоровья, воспаления, окислительного стресса и состава кишечной микробиоты.

Анализ показал, что яблоки способны улучшать контроль уровня сахара в крови, повышать антиоксидантную активность и поддерживать нормальную функцию сосудистого эндотелия — внутреннего слоя сосудов, отвечающего за их эластичность и работу. Кроме того, при длительном употреблении наблюдались признаки улучшения состава кишечной микрофлоры.

При этом исследователи отмечают, что имеющихся данных пока недостаточно для окончательных выводов. Тем не менее ученые считают, что яблоки остаются важной частью здорового рациона благодаря содержанию клетчатки, витаминов и биологически активных веществ, а их потенциальная польза для обмена веществ заслуживает дальнейшего изучения.