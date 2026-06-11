Ученые выяснили, как уменьшить тяжесть острого панкреатита

Команда российских ученых выяснила, что блокирование у пациентов серотониновых рецепторов, которые связаны с "гормоном счастья", может значительно уменьшать тяжесть острого панкреатита на ранних стадиях. Это открытие позволяет решать проблему развития некроза и системных осложнений, сообщили ТАСС в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

"Ученые Южно-Уральского государственного университета и коллеги из Екатеринбурга показали, что блокирование серотониновых рецепторов значительно уменьшает тяжесть острого панкреатита на ранних стадиях. Это важное исследование для клинической медицины, так как сегодня пациенты с панкреатитом испытывают сильнейшие боли, нередко нуждаются в сильных анальгетиках, а при тяжелом течении сталкиваются с высокой летальностью", - сказали в пресс-службе.

В вузе пояснили, что к такому выводу группа исследователей прошла по итогам анализа 541 научной публикации за последние 30 лет. Кроме того, они провели девять контролируемых исследований на грызунах.

"Несмотря на репутацию серотонина как "гормона счастья", в условиях воспаления поджелудочной железы он усиливает повреждение ткани. В экспериментах введение препаратов, блокирующих эти рецепторы, снижало уровень амилазы и липазы в крови грызунов на 37-65%, уменьшало отек и гибель клеток поджелудочной железы", - сказали в вузе.

Кроме того, как выяснили ученые, вещество тиадиазин L 17 показало способность снижать смертность после операций на поджелудочной железе: семидневная летальность уменьшалась с 50-70% до 30%. Препарат не просто подавлял воспаление, а изменял состав иммунных клеток в очаге повреждения, переключая реакцию с разрушительной на восстановительную.

Также, по словам ученых, во время исследования выяснилось, что ферроптоз (особый тип клеточной гибели) можно уменьшить, применяя оланзапин, но готовой схемы лечения пока не существует.