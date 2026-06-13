Сильное воздействие солнечного света может навредить глазам

Солнцезащитные очки многие воспринимают как модный аксессуар, однако их основная функция — защита глаз от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Полностью потерять зрение из-за отсутствия солнцезащитных очков невозможно, однако интенсивное воздействие солнечного света способно серьёзно навредить глазам.

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Как объяснила в беседе с RT врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская, сильный солнечный свет может повреждать фоторецепторы и пигментный эпителий сетчатки.

«В результате возможно заметное снижение зрения, причём в некоторых случаях такие изменения оказываются необратимыми. Особую опасность представляет наблюдение за солнечным затмением без специальных средств защиты. Именно после таких явлений офтальмологи регулярно фиксируют рост числа пациентов с повреждениями сетчатки», — добавила эксперт.

При этом, по её словам, угрозу для глаз представляет не только яркий свет как таковой, но и ультрафиолетовое излучение, которое человек не способен увидеть.

«Даже в пасмурную погоду глаза продолжают подвергаться воздействию ультрафиолета. Это электромагнитное излучение с длиной волны от 100 до 400 нанометров, которое подразделяется на несколько типов. Так, ультрафиолетовые лучи типа С практически не достигают поверхности Земли, поскольку задерживаются озоновым слоем атмосферы», — объяснила специалист.

Отмечается, что лучи типа В частично проходят через атмосферу и могут вызывать ожоги роговицы и конъюнктивы, а также способствовать развитию таких заболеваний, как птеригиум и кератоконус.

«Не менее опасны лучи типа А. Они способны проникать глубже в структуры глаза, оказывая негативное влияние на хрусталик и сетчатку. Длительное воздействие такого излучения повышает риск развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации», — предостерегла врач.

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется использовать солнцезащитные очки всякий раз при длительном пребывании на солнце, посоветовала она.

«При выборе очков важно обращать внимание не столько на степень затемнения линз, сколько на наличие качественной защиты от ультрафиолета. Оптимальным считается уровень фильтрации UV380—400, который обеспечивает надёжную защиту глаз от наиболее опасных видов излучения. Правильно подобранные солнцезащитные очки помогают не только снизить зрительную нагрузку в солнечную погоду, но и служат важным инструментом профилактики ряда офтальмологических заболеваний», — заключила офтальмолог.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала RT, что некачественные солнцезащитные очки могут быть потенциально вредными для глаз.