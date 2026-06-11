Найдено средство для снижения риска ревматоидного артрита

Препарат абатацепт может значительно снижать риск развития ревматоидного артрита у людей с палиндромным ревматизмом — заболеванием, которое примерно в половине случаев со временем переходит в хроническое поражение суставов. К такому выводу пришли испанские исследователи. Результаты клинического исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

© Lenta.ru

В двухлетнем исследовании приняли участие 70 пациентов из 14 больниц Испании. Ученые сравнили эффективность абатацепта и гидроксихлорохина — препарата, который обычно применяется для лечения пациентов с палиндромным ревматизмом. Палиндромный ревматизм проявляется периодическими приступами боли и воспаления суставов, однако со временем у многих больных развивается ревматоидный артрит, способный вызывать необратимые повреждения суставов.

Оказалось, что среди пациентов, получавших абатацепт, ревматоидный артрит развился лишь у 20 процентов. В группе гидроксихлорохина этот показатель составил 50 процентов. Кроме того, у участников, принимавших абатацепт, реже возникали болезненные приступы, а симптомы заболевания в целом были менее выраженными.

По словам авторов работы, результаты показывают, что вмешательство на ранней стадии болезни может изменить ее дальнейшее течение и предотвратить развитие более тяжелого состояния. Исследователи отмечают, что оба препарата хорошо переносились пациентами, однако именно абатацепт продемонстрировал наибольшую эффективность в профилактике ревматоидного артрита.