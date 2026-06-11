DADM: ультраобработанные продукты повышают риск деменции даже при здоровом рационе

Исследователи Университета Монаша установили, что регулярное потребление ультраобработанных (УОП) продуктов снижает скорость обработки информации и ухудшает концентрацию внимания даже у людей, в целом придерживающихся здорового рациона. Работа опубликована в журнале

Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring (DADM). Под руководством диетолога Барбары Кардосо учtные провели наблюдательное исследование с участием здоровых взрослых добровольцев. На основе детализированных дневников питания участников разделили на квартили по доле УОП в суточном рационе. У тех, кто попал в верхний квартиль — наибольшее потребление ультраобработанных продуктов, — тесты на устойчивое внимание, скорость психомоторных реакций и переключение между задачами давали достоверно худшие результаты по сравнению с нижним квартилем. Оказалось, негативный эффект УОП проявляется независимо от суммарного качества рациона. Даже высокое потребление овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов не компенсирует когнитивный ущерб от систематического употребления промышленных снеков, сладкой газировки и полуфабрикатов глубокой переработки. Авторы связывают наблюдаемые эффекты с несколькими механизмами: хроническим воспалением из-за добавок и трансжиров, нарушением микробиома кишечника вследствие низкого содержания клетчатки и дисрегуляцией метаболизма глюкозы от избытка быстрых углеводов. Все три механизма независимо друг от друга влияют на функции мозга и когнитивную производительность. Авторы отмечают, что их выборка включала людей среднего возраста без клинических когнитивных нарушений, что делает результаты особенно значимыми с точки зрения профилактики деменции в долгосрочной перспективе. Авторы призывают не переносить результаты механически на все случаи потребления УОП: вероятно, имеют значение частота употребления, конкретные виды продуктов и исходное состояние кишечного микробиома. Тем не менее накапливающийся массив данных свидетельствует о том, что ультраобработанная пища оказывает самостоятельное негативное воздействие на мозг - независимо от общего качества рациона.