Ученые научились точнее оценивать влияние микрофлоры на иммунотерапию

Российские исследователи выяснили, что эффективность иммунотерапии при лечении рака зависит не только от присутствия полезных бактерий в кишечнике, но и от стабильности всего микробного сообщества, в том числе отсутствия в нем чужеродных для кишечника видов. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Мы показали, что результат дорогостоящего лечения зависит от общей устойчивости микробной экосистемы пациента. Знание об этом позволит избежать назначения неподходящей терапии и тем самым снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения и предотвратить ненужные побочные эффекты у тех, для кого лечение будет неэффективным", - заявил старший научный сотрудник ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА (Москва) Евгений Олехнович, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Олехнович и другие ученые пришли к такому выводу при изучении структуры микробной ДНК из кишечника 624 пациентов с разных континентов и с разными типами опухолей, в том числе с меланомой, раком легких и желудочно-кишечного тракта. Все они прошли курс иммунотерапии разной степени успешности, чем Олехнович и его коллеги воспользовались для оценки того, как особенности видового состава и другие характеристики микрофлоры влияли на лечение.

Для этого ученые определили видовой состав микрофлоры у каждого пациента, объединили микробов в группы со схожими функциями, местом обитания и особенностями обмена веществ и проанализировали то, какие группы бактерий встречались у носителей разных форм опухолей. Эти особенности в структуре микрофлоры ученые сопоставили с тем, насколько удачным было лечение.

Оказалось, что ключевую роль в успехе иммунотерапии играет не разнообразие бактерий и не наличие определенных видов с полезными свойствами, а структура всего микробного сообщества. Это проявлялось в том, что лечение было более успешным в том случае, если в кишечнике преобладали те виды, которые исходно присутствуют в нем, тогда как преобладание в нем "чужеродных" видов из ротовой полости или других частей организма существенно снижало шансы на излечение.

Как отмечают исследователи, это было в том числе связано с тем, что "коренные" микробы из кишечника играют важную роль в переработке сложных углеводов и синтезе аминокислот, а также поддержании адекватного иммунного ответа. Их замена на микробов-"переселенцев" делает экосистему кишечника более хаотичной, что негативно влияет на работу иммунитета и мешает ему адекватно реагировать на иммунотерапию, подытожили ученые.

Об иммунотерапии

В последние годы медики начали активно использовать методы иммунотерапии для борьбы с раком. Как правило, в их рамках врачи извлекают культуры определенных типов Т-клеток из организма пациентов и особым образом "перепрограммируют" их, что заставляет эти тельца атаковать конкретные типы опухолевых клеток. За разработку одной из первых форм иммунотерапии, связанной с подавлением работы рецептора PD-1, в 2018 году была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине.