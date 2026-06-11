Названа группа продуктов, которая повышает риск рака печени

Регулярное употребление сладких газированных напитков и других напитков с добавленным сахаром может быть связано с повышенным риском развития рака печени. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более чем 1,5 миллиона взрослых участников 11 крупных долгосрочных исследований. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Ученые оценивали пищевые привычки участников с помощью анкет и наблюдали за их здоровьем в среднем почти 18 лет. Особое внимание уделялось потреблению сладких и искусственно подслащенных напитков, а также последующему развитию различных форм рака печени.

Анализ показал, что люди, которые чаще употребляли напитки с сахаром, имели более высокий риск двух наиболее распространенных видов рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы и внутрипеченочной холангиокарциномы. При этом аналогичной связи для напитков с искусственными подсластителями обнаружено не было.

Авторы подчеркивают, что регулярное потребление сахара в жидкой форме может негативно влиять на здоровье печени и повышать риск серьезных заболеваний в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые выяснили, что препараты класса GLP-1 снижают риск развития рака молочной железы.