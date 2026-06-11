Глава НЦФМ рассказал, как продвигается создание цифровой копии человека

Проект создания цифровой копии человека для предсказания болезней успешно развивается. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), академик Александр Сергеев.

Академик Сергеев: мы будем жить до 120 лет благодаря открытиям в медицине

"Развивается успешно. Получено финансирование одного из центров искусственного интеллекта - по сути это центр ИИ в медицине в Университете Лобачевского. Плечо подставили Росатом и ФМБА. Росатом дал когорту здоровых людей - именно здоровых, не пациентов. К тому же уникальные специалисты стареют, и продлить их активный возраст - задача для Росатома насущная. В закрытых городах люди дисциплинированны и охотно участвуют. Первая когорта создана в Лесном - несколько сотен человек. Мы определяем маркеры старения и еще не проявивших себя заболеваний и параллельно ищем способы затормозить их рост", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.