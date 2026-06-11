Популярный препарат связали с повышением фертильности

Препарат семаглутид, который широко используется для снижения веса, может улучшать репродуктивное здоровье женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). К такому выводу пришли исследователи из Университета Колорадо. Предварительные результаты работы опубликованы в журнале Fertility and Sterility (FS).

СПКЯ — одно из самых распространенных гормональных нарушений у женщин репродуктивного возраста. Оно связано с нерегулярным менструальным циклом, повышенным уровнем мужских гормонов, трудностями с овуляцией и повышенным риском бесплодия. Кроме того, многие пациентки сталкиваются с ожирением и метаболическими нарушениями, которые дополнительно ухудшают репродуктивную функцию.

Ученые проанализировали данные участниц клинического исследования RESTORE в возрасте от 12 до 35 лет. Особое внимание уделялось женщинам, которым удалось снизить массу тела как минимум на 10 процентов на фоне терапии семаглутидом. У этой группы улучшения репродуктивных показателей появились раньше, чем ожидали исследователи, что и побудило их опубликовать промежуточные результаты.

Авторы отмечают, что семаглутид потенциально способен одновременно воздействовать на две ключевые проблемы при СПКЯ — избыточный вес и нарушения овуляции. Однако исследование продолжается, а нынешние данные считаются предварительными.

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