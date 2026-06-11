Стало известно, о чем говорит избирательность в еде у детей с аутизмом

Российские исследователи обнаружили, что избирательность в еде у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) является маркером соматических нарушений - у большинства из них развивается дефицит витаминов D и B12. Об этом сообщили ТАСС в научном журнале Consortium Psychiatricum, в котором опубликованы результаты работы.

"Авторы выяснили, что избирательность в еде у детей с РАС - это не просто поведенческая привычка, а маркер серьезных соматических нарушений. Многие из них годами отказываются от определенных продуктов из-за запаха, вкуса или текстуры. Долгое время эти особенности считались лишь поведенческим проявлением аутизма, но на самом деле за ними часто стоит так называемый скрытый голод - когда ребенок потребляет достаточно калорий, но испытывает острый дефицит жизненно важных микронутриентов", - сообщили ТАСС в журнале.

В исследовании, проведенном на базе Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского совместно с Научно-практическим центром психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой, приняли участие 80 детей с аутизмом в возрасте от двух до 17 лет. Ученые применили уникальный мультидисциплинарный подход: каждого ребенка осматривала команда специалистов - психиатр, педиатр, гастроэнтеролог, эндокринолог, диетолог и генетик. Такой комплексный алгоритм позволил не только выявить нарушения пищевого поведения, но и детально изучить их последствия для организма с помощью лабораторных анализов и инструментальных исследований.

"Результаты показали, что избирательность в питании наблюдается у 88,8% детей, а у 82,5% пациентов она стала причиной соматических осложнений. Самыми частыми нарушениями стали дефицит витамина D (выявлен у двух третей детей) и недостаточность витамина B12", - сообщили в журнале.

При этом 29% детей с серьезными нарушениями питания имели избыточную массу тела или ожирение. Медики отмечают: рацион таких пациентов часто перенасыщен углеводами при дефиците белка и растительной пищи. Подобный дисбаланс может приводить к задержке роста и нейрокогнитивным проблемам.

Предложенный метод обследования поможет педиатрам и психиатрам выявлять риски дефицита важных элементов у детей с аутизмом на ранних стадиях.