Когда начнется первая фаза клинических исследований вакцины от рака

Фармкомпания "Промомед" планирует приступить в 2027 году к первой фазе клинических исследований пептидной вакцины от рака, сообщила ТАСС директор по новым продуктам компании Кира Заславская.

"В доклинической стадии у нас совместно с международными партнерами есть поливалентная мультитаргетная вакцина - не РНК, а пептидная. Она будет направлена на лечение различных опухолей, и мы рассчитываем войти в первую фазу клинических исследований в следующем году. Причем сразу с участием пациентов: такие препараты не исследуются на добровольцах", - сказала она.

Пептидная вакцина от рака - это способ "показать" иммунной системе характерные фрагменты опухоли. В организм вводят короткие части белков, которые встречаются в раковых клетках. После этого иммунные клетки учатся распознавать такие признаки и атаковать клетки опухоли.

В отличие от РНК-вакцины, пептидная вакцина дает организму уже готовые фрагменты белков. РНК-вакцина действует иначе: она приносит клеткам "инструкцию", по которой они сами временно производят нужный белок или его часть. Затем иммунная система тоже учится его узнавать. В итоге цель у обеих вакцин похожая - помочь организму заметить опухоль и запустить против нее точный иммунный ответ.

"Промомед" - российская биофармацевтическая компания. В ее структуру входят собственный R&D-центр (центр исследований и разработок) , заводы "Биохимик" и "Берахим". Компания развивает диверсифицированный портфель из более 370 лекарственных препаратов в топ-10 сегментах фармацевтического рынка.