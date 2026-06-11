Популярная добавка для здоровья суставов оказалась «провокатором» деменции

Ученые Университета Флориды выявили связь между приемом глюкозамина — широко применяемой добавки для здоровья суставов — и ускоренным прогрессированием болезни Альцгеймера. Среди пациентов с умеренными когнитивными нарушениями, принимавших глюкозамин, вероятность развития деменции оказалась на 25% выше, чем у тех, кто добавку не принимал. Исследование опубликовано в журнале Nature Metabolism (NЬ).

Глюкозамин — один из наиболее продаваемых нутрицевтиков в мире: только в США его ежегодно приобретают на сумму более 700 млн долларов. Добавка производится из панцирей ракообразных или ферментацией кукурузы.

Авторы под руководством директора Центра пространственной биомолекулярной биологии Рамона Сана использовали методы ИИ для анализа медицинских записей почти 5000 пациентов из системы UF Health за 2012-2024 годы. Около 8% из них принимали глюкозамин. После поправки на возраст, пол и сопутствующие заболевания риск прогрессии от умеренных когнитивных нарушений к деменции у пользователей добавки оказался достоверно выше.

Биологическое объяснение связи нашли с помощью пространственной транскриптомики и иммунохимии образцов мозга. В мозге пациентов с Альцгеймером обнаружена гиперактивность пути О-гликозилирования — присоединения сахарных групп к белкам. Глюкозамин, пересекая гематоэнцефалический барьер, служит субстратом для этого пути и усиливает гиперглюкозилирование.

В экспериментах на мышах с генетической моделью болезни Альцгеймера прием глюкозамина ускорял снижение социальной памяти; фармакологическое подавление О-гликозилирования восстанавливало когнитивные функции.

Авторы призывают пациентов с умеренными когнитивными нарушениями или отягощенным семейным анамнезом по болезни Альцгеймера обсудить прием глюкозамина с лечащим врачом до получения результатов клинических испытаний. При этом они не рекомендуют прекращать прием добавки всем без разбора, поскольку вопрос причинно-следственной связи остается открытым.

Ранее два уже существующих препарата смогли обратить вспять повреждения мозга при болезни Альцгеймера.