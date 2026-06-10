В России готовят к испытаниям вакцину от аллергии на амброзию

Доклинические исследования российской вакцины от аллергии на амброзию планируют начать в 2027 году. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Федерального медико‑биологического агентства России Вероника Скворцова.

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По её словам, разработкой препарата занимается ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА. Такая вакцина может стать востребованной, поскольку аллергия на амброзию составляет около 30% всех аллергических заболеваний и особенно распространена в южных регионах страны.

«Мы надеемся в будущем году начать доклинические исследования. И в том случае, если подтвердятся хорошие результаты, будем выходить на клинические исследования», — отметила Скворцова.

Она добавила, что прототип вакцины уже прошёл экспериментальные проверки, показав эффективность и безопасность.

В России первые клинические испытания отечественного препарата для терапии опухолей головного мозга планируется начать в 2026 году.