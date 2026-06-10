Стало известно, как возраст потери девственности влияет на старение

Раннее начало половой жизни может быть связано с ускоренным старением организма и повышенным риском ряда хронических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Шаньдунского университета, проанализировав данные почти 400 тысяч участников британского биобанка. Результаты исследования опубликованы в журнале Healthcare and Rehabilitation (HR).

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Исследователи изучили возраст первого полового контакта и сопоставили его с показателями, связанными со старением и состоянием здоровья. Оказалось, что люди, начавшие половую жизнь в более раннем возрасте, чаще сталкивались с признаками возрастной уязвимости, депрессией, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), анемией и другими нарушениями здоровья.

По словам авторов работы, связь может объясняться не самим фактом раннего сексуального дебюта, а сопутствующими факторами. Раннее начало половой жизни нередко связано с повышенным риском инфекций, передающихся половым путем, нежелательной беременности, употребления психоактивных веществ, психологических проблем и других неблагоприятных событий, которые способны оказывать долгосрочное влияние на здоровье.

Анализ также показал, что важную роль в этой взаимосвязи могут играть депрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также повышенная хрупкость организма в пожилом возрасте. Именно эти факторы, по мнению ученых, частично объясняют связь между возрастом первого сексуального опыта и последующим старением.

Ученые считают, что полученные данные подчеркивают важность качественного сексуального просвещения и психологической поддержки подростков. По их мнению, профилактика рисков в молодом возрасте может способствовать более здоровому старению в будущем.