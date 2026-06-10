Разработана инновационная методика лечения гиперплазии простаты

Институт урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета получил патент на инновационную методику лечения гиперплазии аденомы предстательной железы, позволяющую сохранять нормальную эякуляцию и репродуктивную функцию, а также снизить риск послеоперационного стрессового недержания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Институт урологии и репродуктивного здоровья человека впервые в России получил патент на инновационную методику лечения гиперплазии простаты. Основное преимущество данного метода - в сохранении нормального процесса семяизвержения и репродуктивной функции", - говорится в сообщении.

Специфика метода, который разработали специалисты Сеченовского университета, заключается в использовании миниатюрного инструмента 22 Ch (MiLEP), тулиевого волоконного лазера, раннего апикального выделения аденомы простаты и в сохранении гиперплазированной ткани на расстоянии 1,5 см от семенного бугорка. Он позволяет снизить травматизацию уретры у пациента и сократить риск послеоперационного стрессового недержания.

"Данный способ апробирован у 15 пациентов. Сохранение нормальной эякуляции отмечено у 60% пациентов, это сопоставимо с международными результатами при выполнении эякуляторно-сохраняющей стандартной энуклеации", - пояснил врач-уролог, научный сотрудник Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета Владислав Петов, чьи слова приводит пресс-служба.

По словам Петова, урологи планируют и далее модифицировать данную технику. В настоящее время проводятся исследования по сравнению эякуляторно-протективной MiLEP с другими минимально инвазивными методами операции при аденоме предстательной железы.