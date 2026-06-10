Стало известно, что приводит к формированию аневризмов в сосудах мозга

Молекулярные биологи из США обнаружили, что ключевую роль в развитии аневризмов в сосудах мозга играет ранее неизвестная форма иммунных клеток-макрофагов, которая разрушает структурную основу стенок артерий. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF).

"Мы сделали огромный шаг к разрешению загадки формирования аневризмов в сосудах мозга. Нам удалось выяснить, какие именно клетки участвуют в этом процессе и что они делают на разных фазах развития этих повреждений. Эти сведения помогут нам понять, как можно стабилизировать аневризмы и предотвратить их разрыв, что является мечтой для многих медиков", - заявил доцент UCSF Итан Уинклер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, аневризмы представляют собой патологические расширения кровеносных сосудов, возникающие в результате утончения их стенок. Формирование подобных выростов в сосудах головного мозга ведет к резкому повышению вероятности развития внутричерепных кровотечений, что часто заканчивается смертью пациента или развитием у него самых тяжелых форм инсультов.

Для раскрытия механизмов их формирования биологи из США проанализировали свойства свыше 100 тыс. индивидуальных клеток, извлеченных из поврежденных и здоровых артерий, находившихся в мозге большого числа пациентов. В общей сложности, исследователям удалось выделить 19 типов клеток и детально изучить то, какие гены были активны в каждом из них, а также составить карту распределения этих клеток по стенкам сосудов.

Последующее сравнение этих карт для здоровых и поврежденных сосудов указало на то, что в развитии аневризмов ключевую роль играют два типа клеток - активированные фибробласты и ранее неизвестная вариация иммунных клеток-макрофагов. Первые представляют собой клетки соединительной ткани, которые замещают поврежденную гладкую мускулатуру, присутствующую в средних слоях сосудов, и формируют рубцовую ткань.

Фибробласты также вырабатывают сигналы, которые привлекают внимание выявленных Уинклером и его коллегами макрофагов. Эти клетки проникают внутрь стенок сосудов и вырабатывают ферменты, разрушающие их структурную основу, что и ведет к выпячиванию стенки сосуда. Данное открытие дает надежду на то, что блокировка выработки или активности этих ферментов при помощи коротких молекул позволит остановить рост аневризмов и защитить пациентов от их разрыва, подытожили ученые.