Найден простой способ улучшить подвижность в пожилом возрасте

Всего четыре минуты силовых упражнений в день могут заметно улучшить физическую форму и подвижность людей старше 65 лет. К такому выводу пришли исследователи из США. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS One.

© Lenta.ru

В исследовании приняли участие 97 человек со средним возрастом 74 года. В течение 12 недель одна группа выполняла короткий комплекс упражнений, а другая не меняла привычный образ жизни. Программа включала отжимания, вставания со стула, тягу эспандера и подъемы на платформу. Каждое упражнение выполнялось по 30 секунд с таким же перерывом на отдых. Вся тренировка занимала всего четыре минуты.

За время эксперимента участники значительно улучшили показатели, связанные с повседневной активностью. В среднем они стали выполнять на 4,2 больше вставаний со стула за 30 секунд, на 3,6 секунды дольше удерживать равновесие на одной ноге и на 2,3 секунды быстрее вставать и садиться. По словам авторов, такие изменения говорят об улучшении силы ног, координации и способности самостоятельно передвигаться. Эти показатели напрямую связаны с риском падений, потерей самостоятельности и необходимостью ухода в будущем.

Исследователи отмечают, что короткая продолжительность занятий помогла сохранить высокую приверженность программе: участники выполняли упражнения в среднем в 81 процент дней исследования. По мнению авторов, результаты показывают, что для заметного улучшения физической формы в пожилом возрасте необязательно проводить долгие тренировки — даже несколько минут регулярных силовых упражнений способны существенно повысить качество жизни и сохранить независимость на долгие годы.