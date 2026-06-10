Может ли соседство с кошками учащать приступы астмы у детей

Европейские медики в ходе наблюдений за здоровьем свыше 30 тыс. детей обнаружили свидетельства того, что наличие кошки в семье не усугубляет астму или не приводит к учащению ее приступов, а также не приводит к негативным изменениям в работе легких детей. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Frontiers in Allergy.

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"Проведенный нами анализ показывает, что у юных жителей Швеции из семей с кошками наблюдалась такая же частота развития астмы, типичная острота ее приступов и нарушений в работе легких, как и у детей из семей без домашних питомцев", - заявила научный сотрудник Каролинского института (Швеция) Рести Путри, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Как отмечает Путри, многие обыватели и врачи считают, что кошки и связанные с ними аллергены, присутствующие в клетках кожи этих домашних питомцев, являются одним из главных раздражителей для иммунной системы детей с аллергией и астмой. По этой причине родители часто избавляются от кошек, если у их детей выявляется астма, в надежде снизить частоту ее приступов и уменьшить их остроту.

Европейские медики проверили, существует ли связь между кошками и астмой, для чего они воспользовались тем, что власти Швеции обязали с 2008 года всех владельцев домашних кошек регистрировать их в Национальном реестре питомцев. Это позволило ученым определить то, присутствовали ли кошки в семье свыше 30 тыс. детей и подростков, которые родились в Швеции в промежутке между 2006 и 2020 годами, страдали от астмы или аллергии и проходили лечение в профильных клиниках.

Проведенный учеными анализ данных показал, что разницы между детьми из семей с кошками и без питомцев фактически не было. В частности, астма средней и высокой тяжести, требовавшая фармакологического вмешательства, были выявлена у 9,6% и 10,1% юных астматиков с кошками или без питомцев, а обострения этой болезни возникали у 3,3% и 3,5% из них. Аналогичным образом ученые не выявили различий в работе легких детей из той и другой группы.

По мнению Путри, одно из возможных объяснений этого заключается в том, что аллергены кошек столь широко распространены, что дети постоянно контактируют с ними даже в тех случаях, когда в их семьях нет питомцев, в том числе во время учебы в школе, при поездках на общественном транспорте и в других средах. Это ставит под сомнение многие общепринятые представления о том, как связаны друг с другом кошки и астма, подытожили ученые.

Об астме

По статистике ВОЗ, около 260 млн людей на Земле страдают от различных форм астмы, причем их численность быстро растет. Ученые предполагают, что одной из главных причин развития астмы является то, что люди недостаточно часто, особенно в детстве, контактируют с объектами окружающей среды. Человек живет в слишком "чистой" среде, что мешает иммунитету учиться отличать опасных микробов от безвредной пыли, пыльцы и прочих аллергенов.