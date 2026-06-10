В РФ создан первый чат-бот для наблюдения за пациентами с шизофренией

Российские исследователи впервые разработали и испытали чат-бота, предназначенного для дистанционного мониторинга пациентов с шизофренией. Новый цифровой инструмент, согласно результатам тестирования, способен мотивировать пациентов в ремиссии к регулярному заполнению дневника, сообщили ТАСС в журнале Consortium Psychiatricum, в котором опубликованы результаты работы.

Традиционные очные осмотры пациентов с расстройствами шизофренического спектра не позволяют отслеживать обострения между визитами к врачу. При этом у рецидива есть ранние симптомы - нарушения сна, тревога, снижение активности. Цифровые инструменты могут помочь в дистанционном мониторинге, однако отечественные решения для этих целей отсутствуют, а зарубежные - не адаптированы к российской системе здравоохранения.

"Исследователи Сеченовского университета впервые апробировали чат-бота для дистанционного мониторинга пациентов с расстройствами шизофренического спектра. Эксперимент с участием 15 человек, находившихся в стадии ремиссии, показал, что пациенты готовы использовать цифровые инструменты", - сообщили ТАСС в журнале.

Участники эксперимента в течение девяти дней утром и вечером заполняли цифровой дневник самонаблюдения, состоящий из вопросов о симптомах, качестве сна и приверженности лечению. Удобство использования чат-бота пациенты оценивали по 21 показателю.

"Анализ данных дал обнадеживающие результаты. 80% участников заполнили более половины всех дневников, что сопоставимо с мировыми данными по вовлеченности в цифровые вмешательства на начальных этапах. Большинство пациентов (около 90%) отметили, что чат-бот помогает им лучше понимать свое состояние, а 53% сообщили, что ведение дневника улучшает их эмоциональное состояние", - уточнили в журнале.

Авторы также выявили стороны цифрового инструмента, нуждающиеся в доработке: 47% респондентов отметили, что заполнение дневника показалось скучным и тягостным процессом, а 67% опрошенных выступили за уменьшение количества вопросов. Разработчики намерены учесть замечания и найти баланс между полнотой клинических данных и удобством для пациента.