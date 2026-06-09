Найден способ выявить рак по минимальным следам ДНК в крови

Ученые из Технологического университета разработали новый метод анализа крови, который позволяет выявлять следы опухолевой ДНК даже тогда, когда ее доля в образце составляет всего около 5%. Результаты исследования опубликованы в журнале Briefings in Bioinformatics (BBio).

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Анализ крови на циркулирующую опухолевую ДНК считается одним из самых перспективных инструментов для диагностики и контроля рака. Однако после успешного лечения количество раковой ДНК в крови резко снижается, из-за чего отслеживать состояние пациента становится гораздо сложнее.

«Для сравнения: большинство существующих методов требуют, чтобы раковая ДНК составляла не менее 1520% от общего объема генетического материала», — объяснили ученые.

Новый метод, получивший название BayesCNA, позволяет находить слабые сигналы опухоли даже в образцах, где их раньше было практически невозможно обнаружить.

По словам авторов, технология использует статистический алгоритм, который помогает отделить редкие фрагменты опухолевой ДНК от большого количества генетического материала здоровых клеток. Благодаря этому исследователи могут получать более подробную информацию о структуре опухоли и наблюдать, как она меняется со временем.

Разработчики отмечают, что такой подход может сделать мониторинг онкологических заболеваний менее инвазивным. Сегодня для детального изучения опухоли часто требуется биопсия, тогда как анализ крови можно проводить регулярно — каждые несколько недель. Это позволит врачам быстрее оценивать эффективность терапии и при необходимости корректировать лечение.

Новый метод уже показал высокую эффективность при работе с образцами низкого качества, которые ранее считались малоинформативными. Следующим этапом станет разработка инструментов, способных выявлять по анализу крови дополнительные особенности опухолей, влияющие на их реакцию на лечение.