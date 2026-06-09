Выявлена причина ожирения печени, не связанная с питанием

Заболевания десен могут способствовать развитию неалкогольной жировой болезни печени. К такому выводу пришли ученые из Сычуанского Медицинского университета, проанализировав результаты 16 исследований. Работа опубликована в журнале Frontiers in Oral Health.

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Обычно развитие жировой болезни печени связывают с перееданием, избытком сахара и жиров в рационе, ожирением и нарушением обмена веществ. Однако исследование показало, что свой вклад в развитие заболевания могут вносить и болезни полости рта.

Авторы выяснили, что бактерии, связанные с пародонтитом, способны нарушать баланс кишечной микрофлоры и усиливать инсулинорезистентность. Эти изменения создают условия для накопления жира в печени и повреждения ее клеток, что способствует прогрессированию заболевания.

«Пародонтит и связанные с ним патогены также вызывают активацию воспалительных процессов в печени — повышение уровней интерлейкина-6, интерлейкина-17 и фактора некроза опухоли альфа», — объяснили ученые.

Исследование также показало, что лечение заболеваний десен может положительно сказываться на состоянии печени. Профессиональная чистка зубного налета и камня, а также применение антибиотиков и пробиотиков помогали снижать воспаление и улучшать показатели работы органа.

По мнению ученых, поддержание здоровья полости рта может стать дополнительной мерой профилактики жировой болезни печени, особенно у людей с ожирением, диабетом и другими метаболическими нарушениями. Теперь исследователи планируют уточнить, какие методы лечения десен оказываются наиболее эффективными для снижения риска.