Что известно о вакцине от агрессивного рака мозга, которая появится в 2026 году

В России уже в 2026 году могут появиться первые вакцины против агрессивной опухоли мозга — глиобластомы. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила, что пептидный препарат получит название «Глиопепт». Также к концу года ожидается получение разрешения на МРНК-вакцину от глиобластомы «Глиорна». Что известно о вакцинах и насколько они могут быть эффективны — в материале «Вечерней Москвы».

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Что известно о вакцине

Глиобластома является одним из самых опасных видов опухоли. Она развивается из клеток головного мозга, отличается агрессивным течением и быстрой прогрессией. Нередко врачам удается выявить глиобластому лишь на поздних стадиях развития, поскольку ее симптомы могут «маскироваться» под признаки других неврологических заболеваний.

Глава ФМБА рассказала о принципах работы вакцины против раковых опухолей. Скворцова объяснила, что технология, применяемая для разработки препарата, универсальна и может воздействовать на опухоль при любой ее локализации.

«Мы уже закончили доклинические исследования по онковакцине против глиобластомы. Это самая злокачественная опухоль головного мозга. И в ближайшее время мы подаем документы на разрешение на клиническое применение при глиобластоме», — сообщила руководитель ФМБА в интервью RT.

По ее словам, вакцина против рака снижает объемы опухоли на 60–80 процентов и замедляет ее развитие.

«На модели аденокарциномы кишечника или колоректального рака у экспериментальных животных мы доказали, что онковакцина снижает объемы опухоли на 60—80 процентов, замедляет ее развитие. И у ряда животных опухоль полностью регрессировала, до полного выздоровления животного. И это притом что мы вводили эту вакцину через неделю после того, как опухоль была привита. И за неделю (с учетом ее злокачественности и быстрого роста) она достигала уже очень больших размеров», — рассказала Скворцова.

Вакцина персонифицированная, то есть ее создают персонально для каждого отдельного пациента. Ученые изучают опухоль в каждом отдельном случае, определяют мутации, которые ее создали, и определяют из них наиболее высокоиммуногенные клетки — те, которые опухоли «презентуют» для иммунной системы человека.

Вакцина создается в течение 42 дней из биологического материала, взятого из опухолевой ткани. Затем в течение семи дней проверяется качество готового препарата. Его персонификация необходима, поскольку ученым известны более 400 мутаций, которые делают клетку опухолевой, и для каждого отдельного пациента эти мутации уникальны. После введения вакцины иммунитет человека учится распознавать и уничтожать злокачественные клетки, не затрагивая здоровые.

Разрешение на клиническое применение вакцин против опухолей было выдано только в марте 2026 года. Сейчас для вакцинации отобраны первые пациенты — более 40 человек, которые уже получили препарат. По словам Скворцовой, текущие наблюдения показывают, что вакцина хорошо переносится. Но о клинической эффективности пока говорить рано: чтобы получить результаты, нужно еще время.

Глава ФМБА уточнила, что разрабатываемая вакцина не панацея: она не может заменить применяемые в лечении онкологии методы терапии, хирургии и другие. Она будет не заменой, а дополнительной опцией.

«Более того, с учетом этических определенных вопросов, когда мы понимаем, что сейчас есть разрешенные протоколы, которые доказывают свою эффективность, по решению национального регулятора, мы не лечим онковакциной на ранних стадиях заболевания. Мы вынуждены были включить людей с запущенными стадиями. Мы специально на это пошли, понимая, что сложнее на такой стадии лечить, но честнее. Это более честно. Потому что мы, еще не подтвердив эффективность вакцины, не можем отменять те протоколы, которые уже доказали свою эффективность», — пояснила Скворцова.

Будет ли персонифицированный подход эффективным

Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что исследования вакцин против опухолей уже проводились в США и других странах. Там ученые создавали универсальный препарат, без учета индивидуальных особенностей и мутаций опухоли, в отличие от метода, который сейчас применяют российские эксперты.

«В США исследования эффективности этих вакцин показали, что препарат работает. Но сегодняшний подход с персонификацией вакцины подразумевает, что нужно с определенной периодичностью делать исследования генома на предмет того, есть ли какие-то устойчивые мутации, и будет ли для них "оружие", которое сможет с ними справиться», — объяснил собеседник «ВМ».

Он отметил, что пока российские исследования вакцины против опухолей находятся на этапе отработки. Если в ходе исследований обнаружатся новые препятствия и вызовы, ученым нужно будет их решать, чтобы повысить эффективность их подхода.

«Персонификация, индивидуальный подход к пациентам в этом случае подразумевает постоянный мониторинг. Если опухоль будет меняться, к лечению, возможно, понадобится добавлять новые компоненты, чтобы сделать для вакцины новые "мишени"», — считает Черемушкин.

Опухолевые клетки постоянно делятся и любое лечение «убирает» какую-либо часть этих клеток, которые либо готовятся к делению, либо становятся видимыми для иммунной системы, добавил онколог.

«Но проблема может заключаться в доступности опухоли, ее локализации. При той же глиобластоме получить биоматериал для оценки и создания вакцины может быть достаточно сложно», — пояснил врач.

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