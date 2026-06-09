Препарат для лечения почек оказался эффективным защитником здоровья сердца

Международная команда ученых доказала, что финеренон — препарат, до сих пор одобренный только для лечения хронической болезни почек (ХБП) у диабетиков, — эффективен для значительно более широкой группы пациентов. Результаты одновременно опубликованы в журнале The Lancet.

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Финеренон относится к блокаторам минералокортикоидных рецепторов нового поколения: он уменьшает воспаление и фиброз в почечной ткани, не вызывая риска гиперкалиемии, характерного для старых препаратов этого класса. ХБП страдает примерно каждый десятый житель планеты — около 850 миллионов человек. По прогнозам ВОЗ, к 2040 году она станет пятой ведущей причиной преждевременной смерти в мире.

Исследование с участием 1584 человек с ХБП без диабета из 24 стран показало: у получавших финеренон замедлилось снижение функции почек, а риск почечной недостаточности, сердечной недостаточности или сердечно-сосудистой смерти снизился на 23%. В группе с гломерулярными заболеваниями препарат снизил риск почечной недостаточности на 26% и уровень протеинурии — на 42% за 12 месяцев.

Объединенный анализ 14 574 участников показал: финеренон снижает риск прогрессирования ХБП на 24%, госпитализаций по поводу сердечной недостаточности и сердечно-сосудистой смерти — на 20%, общую смертность — на 12%. Эффект оставался стабильным независимо от наличия диабета, типа почечного заболевания и базовой терапии.

Эксперты рассчитывают, что одобрение финеренона для более широких показаний — вне диабета — произойдет в ближайшие годы. Это затронет сотни миллионов пациентов и может принципиально изменить подход к нефрологической помощи в большинстве стран мира.