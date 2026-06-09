Популярная добавка от боли в суставах может ускорять развитие деменции

Нейробиологи Университета Флориды установили, что популярная безрецептурная добавка глюкозамин, широко применяемая для облегчения боли в суставах, может быть связана с ускоренным развитием деменции у людей с легкими когнитивными нарушениями. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism.

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Ученые проанализировали медицинские данные пациентов за период с 2012 по 2024 год и обнаружили, что около 8% людей с когнитивными нарушениями принимали глюкозамин. После учета возраста и других факторов выяснилось, что его прием ассоциируется с увеличением риска перехода от легких когнитивных нарушений к деменции примерно на 25%. Кроме того, у пациентов с более выраженными нарушениями фиксировался повышенный риск смертности.

Авторы подчеркивают, что речь идет о корреляции, а не о прямом доказательстве причинно-следственной связи. Однако полученные данные согласуются с другими наблюдениями о роли нарушений обмена веществ в развитии нейродегенеративных заболеваний.

Дополнительные эксперименты на мышах и анализ образцов человеческого мозга показали, что глюкозамин влияет на процессы, связанные с модификацией белков сахарными структурами. При болезни Альцгеймера эти процессы оказываются чрезмерно активными, что может способствовать повреждению клеточных функций и ухудшению памяти.

Исследователи отмечают, что глюкозамин легко проникает в ткани организма и способен влиять на биохимические пути в мозге, особенно у людей, уже находящихся в группе риска по деменции. При этом у здоровых участников выраженного эффекта выявлено не было.

Авторы подчеркивают необходимость дальнейших клинических исследований, чтобы понять, влияет ли глюкозамин напрямую на развитие болезни, и может ли он рассматриваться как фактор риска для пациентов с когнитивными нарушениями.