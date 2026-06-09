Названы пять факторов, определяющих пользу и вред гаджетов

Исследователи из Университета штата Пенсильвания предложили новый подход к оценке влияния смартфонов и гаджетов на физическое и психическое здоровье. В статье, опубликованной в журнале Developmental Psychology, доцент Нельсон Роке и докторант Ринанда Шалеха объяснили, что вред или польза экранного времени зависят не от количества проведенных минут, а от пяти ключевых факторов: продолжительности, времени суток, цели использования, интерактивности и структуры контента.

© Сибмеда

Смартфоны часто связывают с ростом чувства одиночества, снижением физической активности и нарушениями сна, что влечет за собой проблемы с психическим и физическим здоровьем. Однако ученые подчеркивают: не все время, проведенное за экраном, одинаково вредно. Чтобы понять, в каких случаях гаджеты способствуют благополучию, а в каких наносят ущерб, необходимо анализировать контекст их использования.

Вместо того чтобы просто считать минуты, исследователи предлагают оценивать экранное время по пяти структурированным факторам.

Продолжительность

Не существует универсального «правильного» или «неправильного» количества экранного времени. Одна минута за экраном может принести огромную пользу (например, решение важной задачи или общение с другом) или сильно навредить психическому здоровью. Оценивать свои показатели нужно только в сравнении с собственной предыдущей активностью, а не с чужими. Если обычно вы тратите на телефон пять часов в неделю, а на прошлой неделе потратили девять, стоит проанализировать, что именно вызвало это изменение.

Время суток

Время, проведенное за экраном, становится проблемой, если оно мешает базовым потребностям. Например, использование смартфона ночью напрямую негативно сказывается на качестве сна. Также важно отслеживать, не заменяет ли экран время, предназначенное для других необходимых занятий.

Цель использования

Необходимо оценивать, насколько продуктивным было время за экраном. Изучали ли вы информацию, смотрели сериал для отдыха или использовали гаджет, чтобы отвлечься от неприятных мыслей и избежать работы? Кроме того, важно учитывать альтернативные издержки: пассивное использование телефона означает, что вы не проводите время с семьей, не занимаетесь спортом, не готовите здоровую пищу и не спите. При этом ученые отмечают, что влияние факторов индивидуально: для некоторых людей, склонных к одиночеству или тревожности, экранное общение может быть важным способом поддержания социальных связей.

Интерактивность

Активность за экраном делится на пассивную и интерактивную. Чем выше интерактивность (создание контента, игра с друзьями, общение), тем больше пользы для межличностных связей и самовыражения. В отличие от этого, компульсивная пассивная «прокрутка» ленты (думскроллинг) часто вызвана тревогой и используется как способ отвлечения. Именно пассивное потребление контента чаще всего приводит к ухудшению психического здоровья.

Структура контента

Контент бывает объемным (например, фильм с целостным сюжетом) и фрагментированным (короткие видео в соцсетях). Фрагментарный контент заставляет мозг постоянно загружать и сбрасывать информацию в оперативную память без возможности сформировать целостную картину. Это требует больших умственных усилий и перегружает когнитивные функции. Кроме того, бесконечный поток коротких видео специально создан для манипуляции системой вознаграждения мозга, заставляя пользователей терять счет времени. В целом, фрагментированный контент чаще приводит к ухудшению самочувствия.

Регулирование «темного UX»

Фрагментация и бесконечная прокрутка – это элементы так называемого «темного UX» (dark UX), обманчивого и манипулятивного дизайна, который заставляет людей использовать приложения так, как выгодно разработчикам, а не самим пользователям.

По мнению Нельсона Роке, чтобы защитить людей от попадания в ловушку нездоровых привычек и зависимости от экрана, необходимо вмешательство на законодательном уровне. Регулирование таких приемов, как бесконечная прокрутка, которая признана потенциально хищнической практикой, могло бы существенно изменить характер взаимодействия людей со смартфонами и сделать цифровую среду более здоровой.