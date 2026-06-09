В России получили наночастицы для диагностики и терапии рака

Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами синтезировали наночастицы из магнетита и галлия. Эксперименты ученых показали, что полученные частицы имеют потенциал для диагностики и терапии онкологических заболеваний, сообщили ТАСС в Минобрнауки России.

Наночастицы магнетита часто используют в медицине, например, чтобы точнее делать МРТ, доставлять лекарства прямо к больному органу или нагревать ткани при лечении. Они хорошо взаимодействуют с магнитным полем и безопасны для организма. Однако лекарства порой плохо закрепляются на наночастицах и могут высвободиться раньше времени. Ученые предлагают решить эту проблему, добавив в состав магнетита ионы других металлов. Исследования показали, что такой подход работает лучше за счет сочетания полезных свойств разных ионов.

"В рамках исследования ученые синтезировали двумя способами наночастицы магнетита, легированные галлием, и всесторонне изучили их структурные, морфологические, магнитные и биологические свойства. Оба метода синтеза позволили получить однофазные наночастицы с улучшенными магнитными свойствами", - сообщили в министерстве.

Как отметили в пресс-службе со ссылкой на ученых вуза, ионы галлия обладают противораковой активностью, а магнетит добавляет магнитной чувствительности. Благодаря этому система позволяет одновременно диагностировать и лечить заболевание. Ранее применение галлия ограничивалось из-за повреждения почек и снижения эффективности при введении в организм, при этом синтез нужных наночастиц был затруднен. Теперь исследователи планируют сравнить два перспективных метода их получения, чтобы подобрать оптимальный вариант для противораковой терапии.

Об исследовании потенциала частиц

Исследователи провели предварительную оценку биосовместимости полученных наночастиц in vitro с использованием клеток глиобластомы и фибробластов при воздействии магнитного поля низкой интенсивности. "Полученные результаты подтвердили потенциал наночастиц магнетита, легированных галлием, в качестве новых перспективных терапевтических, магнитно-управляемых наноплатформ для целенаправленного лечения рака. Также была установлена взаимосвязь синтеза, структуры и свойств наночастиц, определены оптимальные условия для сочетания противоракового потенциала галлия с магнитными свойствами магнетита", - цитирует пресс-служба директора Международного научно-исследовательского центра "Пьезо- и магнитоэлектрические материалы" ТПУ Романа Сурменева.

В исследовании приняли участие сотрудники Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий и Инженерной школы ядерных технологий ТПУ, ТГУ, Федерального научно-исследовательского центра цитологии и генетики СО РАН, Института физики прочности и материаловедения им. Панина СО РАН. Результаты опубликованы в журнале Materials Today Nano (Q1, IF: 8.2). Исследование поддержано грантом РНФ (№25-73-10231).