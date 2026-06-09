Привычная приправа оказалась помощником в улучшении сна

Ученые обнаружили, что экстракт шафрана помогает улучшать настроение, повышает самооценку и снижает нарушения сна у женщин в возрасте 50–70 лет с плохим настроением и проблемами со сном. Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Nutrition.

В рандомизированное двойное слепое исследование были включены 86 женщин. Их разделили на две группы: одна получала 28 мг экстракта шафрана в день, а другая — плацебо, в течение 12 недель. У участниц, принимавших шафран, показатели депрессии по шкале DASS-21 снизились сильнее, чем у тех, кто получал плацебо. Почти половина женщин в группе шафрана показала клинически значимое улучшение настроения, тогда как в контрольной группе таких было всего около четверти.

Кроме настроения, исследование показало улучшение самооценки и уменьшение влияния проблем со сном на повседневную жизнь. При этом существенных изменений в субъективной оценке внешности или возрасте кожи не выявили. Шафран оказался безопасным: серьезных побочных эффектов за время исследования не зафиксировано.

Авторы подчеркивают, что результаты демонстрируют перспективу использования шафрана как дополнения к привычной терапии для женщин с плохим настроением и нарушениями сна. По их мнению, такая добавка может стать простым и безопасным способом улучшить качество жизни и психоэмоциональное состояние.

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