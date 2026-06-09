Ученые выяснили, какой напиток может временно улучшить зрение

Кофеин помогает лучше видеть и быстрее реагировать на движущиеся объекты. Это называется динамической остротой зрения (Dynamic VisualAcuity, DVA) — способность четко различать детали, когда цель или ты сам движешься, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Клюева.

«Кофеин в дозе 4 мг/кг тела (примерно 250–300 мг для человека весом 70 кг — как 2–3 крепкие чашечки кофе) значительно улучшает динамическую остроту зрения. После приема кофеина ускоряется время реакции на движущиеся цели (особенно при горизонтальном движении), повышает субъективное чувство бодрости и активности. Эффект проявляется примерно через 1 час после приема и наблюдается как при прямолинейном, так и при хаотичном движении объектов. Поэтому кофеин может быть полезен в спорте, вождении, пилотировании и других видах деятельности, где важно быстро и точно видеть движение», — объяснила врач.

По словам доктора, одна-две крепкие чашечки кофе примерно через час делают зрение «острее» на движущиеся вещи. Эффект идет за счет общего бодрящего действия кофеина на мозг и глаза.