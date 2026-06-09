Создана система для сохранения и транспортировки донорских органов

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" создали автоматизированную систему для сохранения и транспортировки донорских органов, которая позволит перевозить их на дальние расстояния между медицинскими центрами. Об этом сообщила ТАСС руководитель проекта, студентка четвертого курса кафедры биотехнических систем ЛЭТИ Мария Крапивницкая.

"Данная система позволит не просто внедрить новое медицинское оборудование для врачей, но и изменить логистику донорских органов в России. Традиционный метод консервации является очень рискованным, потому что он травмирует орган. Использование заморозки позволяет сохранять орган порядка четырех часов, при этом качество, в котором он в конце доставляется к реципиенту, является удовлетворительным", - рассказала она.

По словам разработчика, ключевой особенностью системы является использование метода экстракорпоральной перфузии - процесса пропускания специального раствора или крови через донорский орган вне тела человека. Технология позволяет не только сохранять, но и "реабилитировать" трансплантат.

Разработка ученых представляет собой автоматизированное устройство, которое способно быстро оценивать параметры органа и проводить перфузию. При условии замены специального раствора каждые три часа орган можно сохранять неограниченное время. В ходе текущих исследований эксперименты показали возможность успешного сохранения органа до 72 часов, что уже в 12 раз превышает показатели традиционной консервации.

Как рассказала Крапивницкая, на данный момент работа ученых сосредоточена на системе для сохранения и трансплантации легких, так как этот орган является наиболее хрупким и чувствительным к перепадам температур. В дальнейшем технологию планируют адаптировать для других трансплантатов.