Найден способ замедлить дистрофию мускулов при приеме средств от ожирения

Американские медики выяснили в рамках второй фазы клинических испытаний, что ослабление мышц при длительном приеме тирзепатида и других средств для борьбы с ожирением можно замедлить на 55% при помощи апитегромаба, лекарства для лечения спинальной мышечной атрофии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.

"Длительный прием тирзепатида и его аналогов сопровождается снижением мышечной массы, что несет угрозу для здоровья и нормальной работы тела человека. Мы показали, что одновременный прием этих средств и апитегромаба привел к тому, что добровольцы потеряли на 55% меньше мышечной массы, чем участники контрольной группы, получавшие только средства для похудания", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа американских медиков под руководством старшего научного сотрудника Исследовательского института трансляционной медицины (AHTRI) Ричарда Пратли при наблюдениях за состоянием здоровья ста пациентов с тяжелыми формами ожирения, принимавшими участие во второй фазе клинических испытаний терапии на базе тирзепатида.

Пратли и другие ученые предположили, что длительный прием этого препарата не приведет к развитию мышечной дистрофии, если употреблять его вместе с апитегромабом, новым средством для лечения спинальной мышечной атрофии. Оно блокирует формирование молекул миостатина - сигнального белка, подавляющего рост мышц, что в теории должно замедлить деградацию мышечной ткани у пациентов, пытающихся избавиться от лишнего веса.

Руководствуясь этой идеей, ученые разделили добровольцев на две группы, одна из которых получала тирзепатид и апитегромаб, а вторая - лекарство для похудения и "пустышку"- плацебо. Последующие наблюдения показали, что пациенты из контрольной группы потеряли около 3,5 кг мышечной массы через полгода после начала терапии, тогда как получавшие тирзепатид и апитегромаб добровольцы потеряли менее 1,9 кг мышечной массы.

При этом ученые не зафиксировали учащения побочных эффектов от комбинированной терапии, а также значимых различий в эффективности ее действия на лишний вес добровольцев. Это говорит в пользу того, что апитегромаб способен повысить безопасность и эффективность существующих терапий от ожирения и лишнего веса на базе тирзепатида и других лекарств со схожим механизмом действия, подытожили Пратли и другие ученые.

О лекарствах от ожирения

Тирзепатид и похожие на него лекарства имитируют действие пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. Его аналоги ранее применялись для лечения диабета, однако в последние годы врачи начали активно использовать эти препараты для снижения веса. В большинстве случаев они хорошо справляются с этой задачей, однако их длительный прием часто ведет к снижению мышечной массы пациента.