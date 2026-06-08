Найдено средство для усиления эффективности терапии рака

Ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе обнаружили, что креатин — популярная добавка среди спортсменов — может усиливать работу ключевых иммунных клеток, которые направляют атаку на раковые опухоли. Исследование опубликовано в iScience.

Команда показала, что креатин не только питает «киллерные» T-клетки, уже участвующие в борьбе с опухолями, но и активирует дендритные клетки — специализированные иммунные клетки, которые «обучают» T-клетки узнавать и атаковать рак. В экспериментах на мышах ежедневные инъекции креатина замедляли рост опухолей и усиливали активность этих клеток.

Ученые выяснили, что креатин повышает уровень энергии внутри дендритных клеток и поддерживает сигнальные пути, необходимые для их активации. Благодаря этому клетки сохраняют стабильный «запас энергии» даже при конкуренции с быстро растущими опухолевыми клетками. Аналогичные эффекты были обнаружены и на человеческих клетках, используемых для создания дендритных вакцин против рака.

Исследователи подчеркивают, что пока все данные получены на клетках и мышах, а не на людях. Тем не менее креатин может стать новым инструментом для усиления иммунного ответа при иммунотерапии и повышения эффективности клеточных вакцин.

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