В России исследуют международный препарат от диабета

Минздрав России одобрил проведение клинического исследования препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) элекоглипрон от AstraZeneca в форме таблеток для лечения ожирения и сахарного диабета второго типа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского представительства компании.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации выдало разрешение на проведение локального клинического исследования II фазы ONEGIN по оценке эффективности, безопасности и переносимости перорального низкомолекулярного агониста рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 нового поколения, разрабатываемого компанией AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Препарат планируется выпускать в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировках 5 мг, 15 мг, 20 мг и 45 мг.

В исследовании примут участие 144 пациента. Их набор будет проходить в 12 центрах в городах Санкт-Петербург, Москва, Ульяновск, Арамиль и Казань. Старт набора участников запланирован на конец 2026 года, рассказали в компании.