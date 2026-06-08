Эксперимент раскрыл, как неправильный прикус приводит к потере зубов

Неправильный прикус усугубляет пародонтит за счет влияния на экспрессию генов в альвеолярной кости, показали эксперименты на мышах, которые проводили в Токийском научном институте (Science Tokyo).

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Пародонтит — воспаление тканей, окружающих и поддерживающих зуб, — одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире и главная причина потери зубов у взрослых. Это стойкое воспаление, которое постепенно разрушает опорную кость и ткани. Основная его причина — бактериальная инфекция, но скорость прогрессирования и тяжесть течения сильно зависят от множества факторов: вредные привычки, аутоиммунные заболевания, характер смыкания зубов и прочее.

Из клинического опыта стоматологи хорошо знают, что регулярная травматическая окклюзия — аномальная или избыточная нагрузка на зубы — подвергает поддерживающие их структуры сильному механическому напряжению, и потому усугубляет пародонтит. Поэтому окклюзионная коррекция (шлифовка жевательных поверхностей) уже вошла в лечебную практику, но научных обоснований ей недоставало.

Японские ученые взялись восполнить этот пробел с помощью подопытных мышей, результатами чего поделились на страницах Journal of Clinical Periodontology. Статья стала, по утверждению ее авторов, первым комплексным анализом молекулярных механизмов вреда травматической окклюзии.

Грызунов разделили на четыре группы:

с пародонтитом, который у них спровоцировали, привязав к зубу нитку,

с травматической окклюзией, для чего мышам нарастили высоту моляра слоем композитной смолы,

с пародонтитом и окклюзией одновременно

и контрольная группа — здоровые мыши.

Потерю костной ткани вокруг зубов измеряли с помощью микро-КТ, активность тысяч генов в ткани десен, кости и периодонтальной связке определяли транскриптомным анализом. Кроме того, оценили последствия длительной (в течение восьми недель) изолированной травматической окклюзии.

Главное открытие — сам по себе неправильный прикус не разрушает кость даже после длительного воздействия. Но в случае парадонтита механическое напряжение значительно усиливает резорбцию альвеолярной кости.

Выяснилось, как это происходит на молекулярном уровне.

«В костной ткани мышей из комбинированной группы активировались множественные сигнальные пути, связанные с воспалением и костным метаболизмом», — пояснил пародонтолог Цутия Есуке, первый автор исследования.

Таким образом, избыточная жевательная нагрузка не вызывает повреждение напрямую, но усиливает разрушительные последствия уже существующих нарушений, вызванных пародонтитом, повышая активность генов воспаления.

Теперь, когда вред неправильного прикуса раскрыт буквально на молекулярном уровне, окклюзионная коррекция — сам по себе далеко не щадящий метод — получила убедительные научные обоснования.