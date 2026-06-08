В России создали «клей» для удержания антибиотиков на повязках

Ученые НИТУ МИСИС, Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) и Центрального европейского технологического института CEITEC-BUT разработали новую технологию закрепления антибиотика на поверхности медицинских повязок для хронических ран. Разработка позволит ускорить заживление сложных ран. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НИТУ МИСИС.

До 60% хронических ран (диабетическая стопа, пролежни, венозные язвы) содержат бактериальные биопленки, которые практически не поддаются лечению распространенными антибиотиками и антисептиками.

«Новый гибридный способ нанесения антибактериального покрытия на перевязочный материал обеспечивает защитное действие в области раны в течение семи дней. По сравнению с инъекционным или пероральным введением лекарств точечное применение медицинского патча снижает нагрузку на организм, уменьшает риск аллергий и замедляет развитие устойчивости бактерий. Разработка также может стать основой для производства медицинских имплантатов нового поколения с усовершенствованным протекторным покрытием», — рассказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

В качестве основы для повязки были выбраны биоразлагаемые поликапролактоновые волокна, обеспечивающие прикрепление и дифференцировку клеток кожи, предотвращающих формирование рубцовой ткани. Чтобы на длительное время закрепить на материале препарат ципрофлоксацин, ученые равномерно покрывали материал амино-содержащей полимерной пленкой с последующей модификацией 1,4-бутандиолдиглицидиловым эфиром — безопасным веществом, которое обеспечивает стабильное покрытие. Это химический «клей» для антибиотика.

Введение этих групп позволяет ковалентно вводить на поверхность любой амино- или гидроксид-содержащий антибиотик. Метод подходит для любых полимерных материалов. Он более простой, масштабируемый и экономически целесообразный, в отличие от традиционной силанизации.