Ученые улучшили диагностику болезней, связанных с болью в пояснице

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод диагностики, позволяющий быстрее находить причину боли в пояснице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые ПНИПУ впервые разработали метод диагностики, который позволяет по снимкам КТ измерить параметры суставов, сравнить их с возрастной нормой и выявить патологическое смещение. Это дает врачам более надежный инструмент для ранней диагностики болей в пояснице, помогая быстрее ставить правильный диагноз и вовремя начинать лечение", - сообщили в университете.

Одной из возможных, но трудно диагностируемых причин является фасеточный синдром - состояние, при котором мелкие суставы, соединяющие позвонки, смещаются относительно своего нормального положения. При таком нарушении их правильное соприкосновение меняется, такое явление называется подвывихом. Особенно часто он наблюдается в самом нижнем отделе поясницы, который принимает на себя максимальную нагрузку при ходьбе, сидении, наклонах и подъеме тяжестей.

Сегодня для определения источника боли специалисты используют стандартную диагностику: пациенту проводят компьютерную томографию, после чего врач визуально оценивает полученные снимки. Проблема в том, что такой метод показывает прежде всего костную ткань (позвонки), а не состояние капсулы сустава. При этом подвывих часто сопровождается грыжей межпозвонкового диска, что также осложняет диагностику по снимкам. Авторы работы впервые разработали способ диагностики подвывиха фасеточного сустава. Для этого они собрали клинические данные о геометрии и размерах суставов, позвонков и межпозвоночных дисков и на их основе получили числовые диапазоны нормы и патологии.

"Чтобы понять, как именно нагрузка влияет на капсулу сустава и почему при отклонении от нормы возникает дискомфорт, исследователи разработали виртуальную модель позвоночно-двигательного сегмента L4-L5. <…> Результаты моделирования позволяют не только объяснить механизм боли, но и прогнозировать ее возникновение. Для конкретного пациента это позволит рассчитать индивидуальный "предел прочности" - при какой именно нагрузке деформации капсулы станут критическими и возникнет подвывих", - уточнили в ПНИПУ.

Исследование проведено в рамках программы "Приоритет 2030".