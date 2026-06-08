Ученые выяснили, почему одних людей комары кусают значительно чаще других. Исследования показывают, что насекомых могут привлекать запах кожи, выдыхаемый углекислый газ и даже употребление пива, сообщает Healthline.

Специалисты отмечают, что комары ориентируются на углекислый газ, который выделяет человек при дыхании. Насекомые способны находить потенциальную жертву по своеобразному «шлейфу» CO₂.

Кроме того, важную роль играют химические вещества, выделяемые кожей. По данным исследований, людей, которых комары кусают чаще, отличает повышенная выработка карбоновых кислот. Эти соединения содержатся в поте и образуются под воздействием кожных микроорганизмов.

Еще одним фактором может быть употребление пива. В ходе исследования с участием 465 человек ученые обнаружили, что комары чаще проявляли интерес к людям, которые пили этот напиток. При этом исследователи подчеркивают, что полученные результаты требуют дополнительного подтверждения.

Особое внимание ученые уделили и средствам защиты от насекомых. Новое исследование показало, что комары способны вырабатывать своеобразную «привычку» к популярному репелленту DEET. В эксперименте более 60% насекомых после специального обучения начали ассоциировать запах вещества с источником пищи.

Однако специалисты подчеркивают, что DEET по-прежнему остается одним из самых эффективных средств защиты от укусов комаров. Для максимального эффекта рекомендуется регулярно обновлять нанесение репеллента.

Эксперты также советуют носить одежду с длинными рукавами, выбирать светлые вещи, избегать мест со стоячей водой и помнить, что наиболее активны комары обычно утром и вечером.