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В России в этом году появится первая вакцина от менингококковой инфекции

Российская Газетаиещё 1

Отечественная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, не имеющая аналогов в мире, будет зарегистрирована уже в этом году, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

В России появится первая вакцина от менингококковой инфекции
© Российская Газета

В 2026 году будут зарегистрированы две полисахаридные конъюгированные вакцины, сообщила Вероника Скворцова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

Одна из них - пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции "Менговакс B". Она содержит серотип В и призвана "обучить" иммунную систему бороться с этим патогеном, вызывающим тяжелые септические формы инфекции.

Эта разработка уникальна, она не имеет аналогов в мире, подчеркнула Скворцова.

Ранее руководитель ФМБА сообщила, что в этом году в России зарегистрируют препарат для терапии легочной гипертензии.