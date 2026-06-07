Стало известно, почему женщины чаще страдают болезнью Альцгеймера

Около двух третей пациентов с болезнью Альцгеймера составляют женщины, однако причины такого различия до сих пор остаются предметом споров. Новое исследование американских ученых показало, что важную роль могут играть снижение уровня эстрогена после менопаузы и изменения в особой структуре мозга, отвечающей за поддержку нейронов. Результаты работы опубликованы в журнале Aging Cell.

Исследователи из Северо-Западного университета изучили генетически модифицированных мышей, у которых была нарушена выработка эстрогена — либо только в головном мозге, либо во всем организме.

Оказалось, что у самок дефицит гормона приводил к заметным изменениям поведения. У старых животных наблюдались проблемы с пространственной памятью и снижение социальной активности. Кроме того, как молодые, так и пожилые самки с недостатком эстрогена демонстрировали признаки депрессивного поведения. У самцов аналогичных эффектов исследователи не обнаружили.

По мнению авторов работы, результаты подтверждают важную роль эстрогена в поддержании нормальной работы женского мозга.

«Мы получили одни из самых убедительных доказательств того, что эстроген крайне важен для памяти и других функций мозга, связанных с настроением», — заявил руководитель исследования, акушер-гинеколог Сердар Булун.

Особое внимание ученых привлек внеклеточный матрикс — сеть молекул, заполняющая пространство между клетками мозга. Она участвует в формировании памяти, восстановлении тканей и поддержании нормальной работы нервной системы. Исследование показало, что при дефиците эстрогена именно гены, связанные с внеклеточным матриксом, меняли свою активность наиболее заметно.

Авторы считают, что внеклеточный матрикс может стать новой потенциальной мишенью для разработки лекарств против болезни Альцгеймера. Возможно, восстановление нормальной активности генов в этой системе позволит замедлить развитие нейродегенеративных процессов.