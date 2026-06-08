Назван простой способ сократить количество потребляемой соли

Привычка досаливать готовую еду может зависеть не только от вкусовых предпочтений, но и от пола, образа жизни и рациона питания. К такому выводу пришли бразильские ученые, проанализировавшие данные более 8 тысяч пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

Исследователи из Государственного университета Рио-де-Жанейро проанализировали данные более 8300 жителей Бразилии старше 60 лет. Участники рассказывали, что ели и пили в течение предыдущих суток, а также сообщали, имеют ли привычку досаливать пищу перед употреблением.

Оказалось, что дополнительную соль к готовым блюдам добавляли 12,7% мужчин и 9,4% женщин. Однако факторы, связанные с этой привычкой, заметно различались.

«Добавление соли к пище остается довольно распространенной привычкой среди пожилых бразильцев и чаще встречается у мужчин, чем у женщин», — отметила первый автор работы, доцент Флавия Брито.

У мужчин исследователи обнаружили лишь две значимые закономерности. Те, кто соблюдал специальную диету для контроля артериального давления, более чем в два раза реже досаливали еду. Напротив, мужчины, живущие в одиночестве, делали это на 62% чаще по сравнению с теми, кто проживал вместе с другими людьми.

У женщин картина оказалась значительно сложнее. Женщины, не придерживавшиеся диеты при гипертонии, на 68% чаще добавляли соль в пищу. Жительницы городов делали это примерно вдвое чаще, чем сельские жительницы. Такой же рост вероятности наблюдался среди тех, кто регулярно употреблял ультрапереработанные продукты.

При этом привычка есть фрукты и овощи оказалась связана с меньшей любовью к соли. Женщины, регулярно употреблявшие фрукты, досаливали блюда на 81% реже, а любительницы овощей — на 40% реже.

Ученые рекомендуют использовать в качестве альтернативы соли специи и натуральные приправы, а также чаще добавлять в блюда лимонный сок и другие кислые ингредиенты, которые усиливают вкус без повышения содержания натрия.

Кроме того, исследователи советуют отказаться от привычки постоянно держать солонку на обеденном столе. По их мнению, такой простой шаг может помочь заметно сократить потребление соли без существенного ущерба для вкуса пищи.