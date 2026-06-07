В России разработали инновационные методы лечения онкологии

Российские учёные создали перспективные препараты для диагностики и лечения глиомы – опухоли головного мозга.

Междисциплинарный коллектив специалистов, в частности, предложил инновационные подходы к диагностике и терапии заболевания, передаёт РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.

«В диагностике наибольшую эффективность показал метод ПЭТ/КТ с использованием разрабатываемого нового радиофармпрепарата, состоящего из радиоактивных аптамеров, – пояснили в ведомстве. – При внутривенном введении аптамеры притягивались к опухоли и чётко локализовывались в ней, специфически её подсвечивая».

Для лечения учёные предложили использовать аптамеры, связанные с уже известными противоопухолевыми молекулами. Это позволяет точнее доставлять действующие вещества непосредственно к клеткам глиомы.

Кроме того, найдены аптамеры, способные повысить чувствительность опухолевых клеток к лучевой терапии и препятствовать их распространению в здоровые ткани мозга, что может продлить жизнь пациента и снизить риск рецидива.

«Ещё одно направление в терапии злокачественных опухолей головного мозга, отрабатываемое учёными, – так называемое перепрограммирование патогенных клеток с помощью коктейля GQ comby, содержащего несколько молекул», – рассказала доктор биологических наук, профессор РАН Галина Павлова.

По словам специалиста, молекулы воздействуют на опухолевые клетки и превращают их в неопасные, неделящиеся клетки мозга.

В Минобрнауки при этом заявили, что препараты подтвердили эффективность, проходят патентование и готовятся к доклиническим исследованиям.